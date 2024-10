Radja Naingollan ex centrocampista del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni a “La Gazzetta Dello Sport” sulla favorita sullo Scudetto.

Queste le sue parole: “Per lo scudetto credo lo rivinca l’Inter, è più forte, il Napoli è lì in alto ma più in avanti non saprei. Conte sta compiendo un ottimo lavoro“.