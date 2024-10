Le parole del ds dell’Empoli Gemmi in merito al rigore concesso al Napoli

Il ds dell’Empoli Roberto Gemmi, ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Napoli, si è espresso in merito al rigore concesso dall’arbitro Abisso ai partenopei sul pestone di Tino Anjorin ai danni di Matteo Politano definito dal direttore di gara e dal var come step on foot e dunque penalty per il Napoli.

Il ds Gemmi ai microfoni di DAZN afferma che a suo avviso il contatto su Politano è inesistente e che si tratta del solito rigorino che da tempo secondo la regola non andava più fischiato, ma che continua ad essere dato ogni giornata in tutti gli stadi.

Ha inoltre specificato come un episodio del genere pesi su un match ancora del tutto aperto, ma che nonostante ciò non vuole fare polemica e che forse l’Empoli avrebbe comunque perso questa partita, ma nonostante ciò non comprende il rigore che è stato fischiato ai danni della squadra toscana.