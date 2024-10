Kostas Manolas, difensore greco di 33 anni, ex di Roma, Napoli, Olympiacos e Salernitana, pochi giorni fa ha firmato un nuovo contratto col Pannaxiakos, squadra che milita nella prima divisione dilettantistica greca.

Oggi ha esordito come centravanti con la sua nuova squadra in un ruolo inedito. Nonostante ciò ha realizzato ben 5 gol in 34 minuti.

Non è fantascienza, è tutto vero…

Può essere l’inizio di una nuova carriera per Kostas Manolas?