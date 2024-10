Gazzetta – Kvara si riscopre improvvisamente umano: Conte vorrebbe due titolari per ruolo. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport segnala che Conte potrebbe decidere di non schierare Kvara sempre titolare. Ciò va contro la sua natura. Il tecnico pugliese vorrebbe avere due titolari per ruolo. Ecco cosa scrive la rosea:

“Kvaratskhelia si scopre improvvisamente umano, importante ma non indispensabile. Ha perso lo status di inamovibile anche perché è lo stesso allenatore che fugge da questa parola. Conte vorrebbe avere due titolari per ruolo anche per tenere sempre tutti sulla corda per stimolare la concorrenza e trarre il meglio dalla rivalità interna”.