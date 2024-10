DA TORINO – I granata non mollano Simeone: il Napoli è disposto a cedere? Le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino non ha alcuna intenzione di mollare Giovanni Simeone. L’infortunio di Duvan Zapata obbliga i granata a guardarsi attorno e il Cholito sembrerebbe il profilo ideale. Ecco cosa scrive a riguardo il noto giornale sportivo:

“E veniamo ai contatti che Davide Vagnati sta portando avanti. Al primo posto nella lista stilata da Vanoli c’è Giovanni Simeone, che a Napoli sta trovando poco spazio. De Laurentiis, con il nullaosta di Conte, è disposto a cederlo, ma vuole 15 milioni, la stessa cifra che ha chiesto in estate a chi domandava informazioni sul Cholito. E non è disposto, almeno per ora, a fare sconti. Il Toro, dal canto suo, ha chiesto un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, però sa bene che con il produttore cinematografico bisogna alzare la posta con un obbligo (di riscatto) a una cifra superiore ai 10 milioni. Forse con 12 si potrebbe chiudere”.