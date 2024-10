Le parole di Conte ai microfoni di dazn nel post partita di Empoli-Napoli

Dopo la vittoria per 0-1 del Napoli contro l’Empoli allo stadio Castellani. Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn ribadendo quanto tutta la squadra volesse vincere questa partita e portare a casa i 3 punti.

L’allenatore Leccese, si è detto insoddisfatto del primo tempo della sua squadra, in quanto l’Empoli ha dominato il match e tenuto per 45′ minuti il pallino del gioco sottomettendo gli azzurri e obbligandoli a giocare veloce e nello stretto. Il Napoli non è stato in grado di reagire fino al 2 tempo. L’allenatore del Napoli afferma: “Se nel primo tempo avesse segnato l’Empoli, sarebbe stato più che meritato”

Inoltre ha riferito ai microfoni di DAZN come i giocatori all’intervallo negli spogliatoi abbiano percepito la sua insoddisfazione e abbiano invertito la rotta della partita.

Ha poi spiegato i cambi e il cambio modulo. Difatti a inizio secondo tempo è passato al 4-3-3 e al minuto 57′ ha cambiato Simeone per Lukaku, che è stato poco decisivo e non molto cercato, sono pochi i palloni toccati dal belga durante il match. Ha sostituito anche Spinazzola ormai stanco con Olivera che ha dato più profondità e velocità al gioco partenopeo; lo stesso vale per il cholito.

Antonio Conte afferma di aver dato degli avvertimenti alla squadra in vista di questa partita, difatti ha avvisato i suoi giocatori della pericolosità dell’Empoli e del momento di forma che sta passando la squadra toscana guidata dall’amico Roberto D’Aversa. Fino a prima di questa partita ribadisce Conte, l’Empoli non aveva subito gol in casa dall’ultima partita dello scorso campionato, dove andò a segno l’algerino Aouar per la Roma, nel match che diede la salvezza all’ultima giornata all’Empoli di Paolo Zanetti.

Dunque Il Napoli è l’unica squadra che è riuscita ad abbattere il muro dell’Empoli in casa segnando un gol, non accadeva dal 27 maggio 2024 (Empoli 2-1 Roma).