Caprile: “il ritorno di Meret? La scelta spetta a Conte, io voglio creare dubbi”

Al termine della partita con l’Empoli il portiere del Napoli, Elia Caprile, è intervenuto ai microfoni di dazn, parlando anche della condizione di Meret:

Ecco le parole del portiere: “kvara in allenamento è come lo vedete in campo, un fenomeno. Come calcia i rigori? Meglio che non dico troppo, per non dare vantaggi agli altri”.

“I primi 25-30 minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo, è una cosa che non deve più accadere. Ci portiamo a casa questi tre punti e siamo contenti perché sono fondamentali”.

Per quanto riguarda il rientro di Meret ha affermato: “Il mio ruolo lo decide il mister, io devo metterlo in difficoltà. Alex sta tornando e la domanda va fatta al mister, io sono contento e devo pensare ad allenarmi forte perché il lavoro paga. Ho avuto la fortuna di salire di livello ogni anno, ma è perché lavoro duro”.