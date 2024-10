Cagni: “Napoli primo? Nessuna sorpresa. Ecco cosa direi alla squadra se fossi D’Aversa…”

L’allenatore Gigi Cagni ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli.

“Ho sempre allenato squadre che non fossero di alta classifica in A e quando incontravo le grandi squadre dicevo sempre ai ragazzi ‘dobbiamo correre più di loro perchè siamo inferiori tecnicamente. lo devo correre come te o più di te, poi a seconda di ciò che si vede sul campo posso fare cose diverse, ma sapendo che sono inferiore tecnicamente devo combattere. Nell’Empoli c è una prima punta ed una che gli gira intorno, ma io se fossi D’Aversa giocherei sulle fasce laterali e devo andare ad attaccare gli avversari sugli esterni perchè il Napoli non offrirà spazi centrali. Non mi stupisce che il Napoli sia primo in classifica, mi aspettavo facesse così bene con un allenatore esperto e senza coppe.Juventus e Milan sono dietro a Inter e Napoli. La Juve non ha i giocatori di qualità che hanno Inter e Napoli. Lo scudetto se lo giocano Inzaghi e Conte”.