L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Torino in entrata. Secondo il quotidiano arrivano già le prime voci di mercato in casa Napoli. Infatti pare che il Torino di Vanoli ha visto in Giovanni Simeone il sostituto dell’infortunato Duvan Zapata. Il presidente De Laurentiis chiede almeno 15 milioni di euro, ora sta al presidente Cairo ed al Ds Vagnati se investire tale cifra il Cholito.