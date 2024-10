Scarlato: “Empoli bestia nera degli azzurri. Gilmour al posto di Lobotka? Vi dico la mia”

Gennaro Scarlato ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live. L’ex azzurro, oggi allenatore della Frattese, ha parlato della sfida di domani tra Empoli e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Empoli-Napoli? La squadra toscana è stata un po’ la bestia nera degli azzurri negli ultimi anni, ricordo che quando giocavo prendemmo cinque gol dall’Empoli. L’ambiente si carica quando arriva il Napoli, inoltre la squadra di D’Aversa ha avuto un avvio di campionato ottimo, mostrando anche un bel gioco. Anche il Napoli è in salute, inoltre Conte ha conferito alla squadra una mentalità forte: gli azzurri dovranno prestare molta attenzione ma questa è una partita da vincere. I campionati si vincono battendo le ‘piccole’ e provando a non perdere gli scontri diretti. Gli azzurri non sottovaluteranno l’Empoli, c’è grande rispetto ma i tre punti sono da portare a casa. Gilmour al posto di Lobotka? È un giocatore molto forte, dinamico, di grande personalità. Lobotka è straordinario, potrebbe mancarci ma lo scozzese farà la sua partita e saprà ben figurare. D’Aversa? Lo conosco bene, giocavamo insieme alla Ternana, e già allora era un allenatore in campo. Stima Conte e questo offrirà uno stimolo in più al tecnico dei toscani”.