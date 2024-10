L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sul momento che vive Billy Gilmour. Secondo il quotidiano Gilmour domani avrà la possibilità di mostrare a tutti la sua interpretazione del ruolo di regista. Lobotka è ai box per un fastidio al flessore e quindi tocca allo scozzese che ha voluto fortemente il Napoli. Conte ha piena fiducia nelle sue capacità e lo ha ribadito più di una volta. Un minimo di continuità per dimostrare ai tifosi di che pasta è fatto. Alta qualità calcistica: è tatticamente intelligente e sa anche impostare. È un mediano completo, bravo pure a coprire le sortite offensive dei compagni. In allenamento ha subito sorpreso tutti, compreso l’allenatore. Ed ora senza Lobotka, è normale dunque affidarsi a Gilmour, pronto a conquistare i tifosi azzurri.