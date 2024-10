Reginaldo, ex giocatore del Siena tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Dopo la disfatta di Verona nessuno si aspettava un Napoli già al primo posto. Al contrario, però, ero e sono convinto che Conte porterà la squadra nelle prime quattro posizioni. Il mister preparerà tutte le partite come fossero finali e, in cuor suo, crede allo scudetto”.