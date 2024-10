L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui tifosi azzurri che saranno presenti domani allo Stadio Castellani. Secondo il quotidiano domani è invasione partenopea allo stadio Castellani per Empoli-Napoli. Empoli sarà napoletana, perché dei 14mila biglietti venduti fino a ieri pomeriggio altri 3mila sono stati presi dai residenti in Toscana o nel resto d’Italia. Un massiccio esodo che si svolgerà con partenze all’alba a bordo di auto, van e bus. E i controlli saranno serrati, anche negli autogrill. In ogni caso, la zona dello stadio empolese sarà presidiata da un elicottero della polizia e da quasi 300 poliziotti. Rafforzati i controlli anche ai varchi di accesso per scongiurare l’ingresso di materiale vietato. Dunque a Empoli-Napoli sono attesi circa 7mila tifosi azzurri: quattromila saranno nei due settori ospiti ed altri tremila sparsi in tribuna. In tribuna sarà presente un grande doppio ex, ovvero Luciano Spalletti, che vive a pochi chilometri da Empoli.