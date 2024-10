Evento Eroi- ADL elogia Antonio Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis ha elogiato Antonio Conte durante l’evento Eroici, organizzato per l’anteprima del docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport.

Il patron azzurro, si è detto contentissimo che un allenatore del calibro di Conte possa dare una mano al Napoli, soprattutto dopo la stagione disastrosa dello scorso anno, che ha visto i partenopei arrivare 10° a metà classifica.

Ha inoltre sottolineato come la delusione dello scorso anno, non cancella le 14 qualificazioni in Europa per 14 anni consecutivi e tutto ciò che di buono è stato fatto sotto la sua presidenza.

Il presidente Aurelio De Laurentis ha inoltre detto che incidenti di percorso possono capitare a tutte le squadre, ma che questo ci renderà più forti per ripartire.

Infine continua ad elogiare Conte e riferisce di essere rimasto incantato dalla capacità camaleontica che ha dato alla squadra in questi mesi.