L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prevendita per il match Napoli-Atalanta di domenica 3 novembre. Secondo il quotidiano nonostante manchino più di due settimane al match contro i bergamaschi i biglietti risultano quasi del tutto polverizzati. Basti pensare che ieri all’inizio della vendita libera i settori rimanenti erano le Curve inferiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Una disponibilità che già nella giornata di ieri si è ridotta, lasciando dunque immaginare che anche contro la squadra di Gasperini ci sarà il sold-out. Stesso discorso vale per la prossima partita interna, ovvero quella contro il Lecce e per la trasferta di domani ad Empoli, dove ci saranno più di 4mila napoletani sparsi ovunque.