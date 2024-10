L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sulle probabili scelte di Antonio Conte per il match di domani contro l’Empoli. Secondo il quotidiano domani sarà la prima volta che partiranno insieme tra i titolari Scott McTominay e Billy Gilmour. Tra i due c’è già un’intesa speciale, avendo già condiviso 25 partite con la Scozia e circa 40 minuti in quest’arco di stagione con la maglia azzurra. Quindi per la prima volta i due scozzesi tanto attesi sul mercato partiranno dal primo minuto, a simboleggiare il valore della rosa azzurra.