Candreva: “Sono in attesa di una proposta. Conte il miglior allenatore che io abbia mai avuto”

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex tra le altre di Inter, Lazio e Salernitana è attualmente svincolato e ha parlato un po’ del suo futuro e poi si è soffermato su Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono ancora un calciatore, in attesa di una bella proposta. Ne ho avute diverse, ma per l’età che ho si ponderano anche tante componenti. Si attende la proposta giusta: la voglia di giocare c’è ancora e sto bene ancora fisicamente”.

Più Italia o più estero?

“Forse l’esperienza estera la dovevo fare quando ero più giovane. Mi sarebbe piaciuto molto, ma adesso finirò in Italia”.

Un aneddoto su Conte allenatore?

“È un allenatore forte, capace di trasmetterti tantissimo umanamente. Io ne ho avuto due versioni: una in nazionale, dove il tempo non è costante come nel club. Poi l’ho avuto all’Inter: ti dà tanto, quando scendi in campo sei consapevole della tua forza a prescindere dal contesto e dall’avversario. È l’allenatore migliore che io abbia mai avuto in carriera e sta facendo un lavoro grandioso a Napoli, ma del resto l’ha fatto ovunque sia stato”.