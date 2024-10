Runjaic: “Un paio di giorni fa ho visto il documentario sul Napoli e ho capito una cosa molto importante”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa per anticipare la sfida di domani contro il Milan di Fonseca per l’ottava giornata di Serie A. L’allenatore del club friulano ha detto di aver visto il documentario sulla vittoria dello Scudetto del Napoli e di aver capito una cosa importante riguardo il club rossonero. Queste le sue parole: “Un paio di giorni fa ho visto il documentario sul Napoli, anche se non ho capito tutto c’erano numeri molto chiari, ovvero che Leao ha grandi numeri, contro il Napoli è riuscito a fare una corsa di 70 metri facendo un assist per Giroud. Lui e Pulisic sono giocatori difficili da contenere, se gli lasci spazio per correre diventano molto pericolosi, e se prendono velocità riescono a dare difficoltà a chiunque a livello mondiale, non una soluzione particolare per fermarli”.