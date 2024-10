L’inizio di campionato fa sognare i tifosi azzurri, che corrono per vedere allo stadio il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Proprio oggi pomeriggio è partita la vendita libera dei biglietti per la sfida contro l’Atalanta del 3 novembre, e sono quasi tutti andati sold out. Sono pochissimi i tagliandi ancora disponibili, ultimi posti in Tribuna Nisida e bassa disponibilità in Tribuna Posillipo e nelle due Curve inferiori. La foto da Ticketone: