Conte: “Meret sta recuperando, ma rischioso schierarlo, con Caprile siamo sicuri”

Il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Empoli di domenica al Castellani. Il tecnico azzurro ha parlato anche del rientrante Alex Meret, infortunatosi nella sfida contro la Juventus, ma che non sarà rischiato in questa giornata. Le sue parole in merito: “Alex è prossimo al rientro, ma c’erano troppi rischi per la sfida con l’Empoli. Non vedo il motivo di rischiare, Caprile sta facendo bene, dimostra che possiamo contare su di lui, perché affrettare i tempi? Possiamo gestire con più tranquillità, sarà pronto per la prossima. Caprile è affidabile per il Napoli”.