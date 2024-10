Tegola Inter, problema muscolare per Zielinski. Napoli a rischio? I dettagli

L’Inter, con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco, ha rimediato un infortunio nel corso della sosta per le Nazionali, nelle quali ha preso parte agli impegni della Polonia. Di seguito, ecco cosa riportato dalla società nerazzurra. “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.

Al momento, la sua presenza in Inter-Napoli, gara prevista per il giorno 10 novembre e della quale è un grande ex, è in dubbio.