Svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte pre Empoli-Napoli. I dettagli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa, per presentare Empoli-Napoli, gara valida per l’ottava giornata di Serie A che si disputerà il giorno domenica 20 ottobre alle ore 12:30. L’evento, sarà utile per fare il punto della situazione al ritorno dei vari nazionali, chiarire sugli infortuni dei vari elementi e più in generale, parlare di come i calciatori rimasti alla base si siano preparati alla delicata sfida della ripresa. La conferenza si terrà alle ore 15:00 di domani e come di consueto, MondoNapoli ne fornirà la diretta testuale.