Schwoch: “Conte fa rendere al massimo i suoi. Su Raspadori…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Lukaku più al servizio della squadra? Lukaku ha sempre avuto la capacità di dialogare con i compagni e di far salire la squadra, ma ha sempre fatto anche tanti gol. Al momento sta ritrovando la sua migliore condizione dopo un’estate passata ad allenarsi da solo, non trovando il ritmo allenamento né quello partita che si acquisisce con gli allenamenti con i compagni. Conte poi è in grado di lucidare la sua macchina fisica al meglio, con Conte ha sempre reso ai massimi livelli. Raspadori? Ha perso minuti perché al momento Kvara e McTominay si accentrano e occupano la zona che potrebbe occupare lui. Quando giochi in una grande squadra, non hai mai la certezza del posto fisso e devi fare i conti con la possibilità di giocare pochi minuti. Può dare tanto, come ha fatto nella stagione dello scudetto”.