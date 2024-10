Pogba e l’aneddoto su Conte: “Un avversario capì una sua indicazione e prendemmo gol. Dopo…”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, il calciatore ha parlato degli allenatori che ha avuto. Uno di questi è il tecnico del Napoli Antonio Conte, che per primo lo ha integrato tra le fila dei bianconeri. Di seguito, le sue parole a riguardo. “Antonio è tatticamente uno molto in gamba. Ricordo che una volta contro il Parma stava dando indicazioni e disse a Chiellini di fare un passaggio “dentro”. Soltanto che mentre urlava, l’ha ascoltato anche l’avversario e allora abbiamo preso gol. Ciò che però mi colpì è che Conte poi si scusò per la rete presa”.