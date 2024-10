Orsi: “Molto presto di parlare di Scudetto per il Napoli, vi spiego”

Nando Orsi, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e dei prossimi match che attendono gli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli in lizza per lo Scudetto? Va bene tutto, ma siamo solo all’ottava giornata. Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Secondo me solo dopo la seconda tornata delle nazionali si potranno dare i primi giudizi. Il Napoli ha l’obbligo di arrivare in alto, tra le prime tre ci saranno distacchi minimi visto che parliamo di un campionato democratico. Empoli e Lecce occasioni per allungare? Queste due squadre ora hanno la consapevolezza di affrontare una squadra forte. Vincendole entrambe ci sarebbe la possibilità di allungare un po’ sulle rivali in classifica. Infortunio Olivera? Qualora non giocasse e per me non gioca, Spinazzola e Mazzocchi potrebbero certamente fare una buona figura con l’Empoli”.