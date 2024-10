Modugno: “Olivera tornerà domani a Napoli, ma le sue condizioni non preoccupano”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha svelato alcune novità relative alla situazione del Napoli a Castel Volturno. Mathias Olivera, come da lui rivelato, tornerà a Napoli solamente domani, anche se le sue condizioni fisiche non preoccupano. Di seguito, le sue parole.

“Conte ha riabbracciato quasi tutti i nazionali, tranne Olivera che tornerà a Napoli domani. I tempi saranno strettissimi per valutare le condizioni, ma queste non preoccupano. Ieri trapelava un certo ottimismo, e arrivano delle conferme. Non ci sono allarmi, ma i tempi sono strettissimi. Sono pronti Spinazzola e Gilmour che giocherà dall’inizio. Lobotka salterà Empoli e Lecce, cercherà di esserci per la trasferta con il Milan, ma trattandosi di un infortunio muscolare tutto va gestito con buonsenso”.