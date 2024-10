Secondo La Repubblica, l’infortunio rimediato da Mathias Olivera con la nazionale la nazionale, non dovrebbe nulla di preoccupante: “Settimana di attesa per la ripresa del campionato. Domenica la sfida all’Empoli senza Lobotka infortunato. Solo oggi saranno verificate le condizioni fisiche di Mathias Olivera, costretto a chiedere il cambio durante la sfida giocata martedì notte con il suo Uruguay. Pure per lui non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave“.