La Repubblica: “Conte pensa a David Neres titolare al posto di Kvaratskhelia”

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte starebbe pensando di far partire David Neres titolare contro l’Empoli al posto di Kvaratskhelia: “Potrebbero essere diverse le novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domenica contro l’Empoli. C’è in rampa di lancio David Neres, che si è allenato molto bene durante la sosta a Castel Volturno e insidia Kvaratskhelia, tornato a disposizione solo ieri e reduce dai 180’ giocati con la sua Georgia contro Ucraina e Albania. Conte riflette sulla possibilità di dargli un po’ di riposo e lanciare al suo posto contro l’Empoli l’attaccante brasiliano, che finora ha fatto sfracelli partendo dalla panchina“.