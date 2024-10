Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà, parlando anche del Napoli e di Lukaku. Queste le sue parole in merito: “Mi aspetto da parte di Lukaku un acuto, perché non so in questa stagione quanti gol possa fare. Per il Napoli quella di Empoli è una partita molto delicata. Nelle prossime due gare non può permettersi di perdere punti, anche perché l’Inter è lì in agguato”.