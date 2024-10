Il Napoli a trazione over 2.5 di Conte: curiosità statistiche e quote

Ben molto prima dell’inizio del campionato di Serie A 2024/2025, il Napoli era quotato a 11 per la vittoria dello scudetto sui siti di scommesse come Betfair, ma è bastato l’arrivo di Conte sulla panchina dei Partenopei per far scendere la quota a 8.5 già a giugno.

Se prendiamo in analisi le prime 7 giornate scopriamo una squadra devastante che domina la classifica di Serie A e con una quota ulteriormente abbassata rispetto a qualche settimana fa: il Napoli è diventato l’anti – Inter.

Le quote del Napoli

Dopo i successi ottenuti da Antonio Conte e sei risultati utili consecutivi, il Napoli è diventato il secondo favorito per la vittoria dello scudetto a quota 4.5, mentre l’Inter resta quotata vincente a 1.66.

Insomma, la prima pesante sconfitta contro il Verona per 3 a 0 è stata soltanto una brutta parentesi perché subito il mister si è caricato sulle spalle la squadra e grazie anche ai nuovi innesti ha saputo guadagnarsi la top 3 del campionato.

Il Napoli a trazione over 2,5 di Antonio Conte

Dei primi sette match disputati dai Partenopei ben cinque sono terminati a trazione over 2.5, ossia con almeno tre gol totali tra quelli realizzati e quelli subiti. Lo score presenta una media perfetta di due reti a partita in questa parte di campionato presa in considerazione, per un totale di 14 gol segnati e 5 subiti. Soltanto due sono le gare terminate in under 2.5.

Non finisce qui, perché come già accaduto in passato, è al Diego Armando Maradona che la magia diventa realtà. Qui tre match su quattro sono terminati a trazione over 2.5 e lo score è particolarmente interessante, in quanto, sotto il Vesuvio i Partenopei hanno segnato ben 10 gol in sole quattro gare e hanno subito soltanto due reti.

Inutile girarci intorno, il Napoli è la migliore squadra di serie A in casa e ha realizzato quattro vittorie su quattro nella parte di campionato analizzata.

Lukaku, Kvara e Neres sono i più forti

Questi tre calciatori stanno facendo faville e dominano le quote calcio oggi di Serie A 2024/2025 su Betfair, perché Lukaku ha segnato tre gol e fornito 4 assist, mantenendo una media voto di 7.3, mentre Kvara ha fornito due assist e segnato anche lui tre gol mantenendo una media voto stratosferica di 7.5.

Tra le più belle sorprese c’è il brasiliano David Neres, che nelle prime tre gare d’esordio è riuscito a fornire tre assist giocando soltanto 35 minuti complessivi, festeggiando il suo primo gol in Serie A nella settima giornata di campionato contro il Como: la sua media voto è alta e raggiunge 7.3.

Il mese di fuoco del Napoli

Tra fine ottobre e fine novembre i Partenopei avranno un mese di fuoco dove sfideranno Milan, Inter, Atalanta e Roma. Due match in trasferta e due in casa che sicuramente ci sveleranno dove può arrivare il Napoli quest’anno, ma non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante: la squadra non partecipa alle competizioni UEFA, di conseguenza scende in campo molto più rilassata e riposata rispetto alle avversarie.