Il Mattino – Mario Rui, Manna potrebbe proporgli la risoluzione contrattuale. La situazione

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di Mario Rui e della sua situazione contrattuale. Il portoghese, è fuori dal progetto di Antonio Conte ed è impiegato in una battaglia legale con il suo ex procuratore Mario Giuffredi, che richiede 2,3 milioni di risarcimento per delle commissioni non pagate. Il terzino ha poi ottenuto, grazie ad un ricorso all’Assocalciatori, il reintegro in squadra: potrà allenarsi con il gruppo ma senza essere reintegrato in rosa. Secondo quanto riportato, è difficile che questa situazione possa andare avanti. Dei possibili scenari su una sua cessione potrebbero riaprirsi a gennaio, ma non è da escludersi che il Ds Giovanni Manna possa proporgli la risoluzione contrattuale.