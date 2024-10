Dopo 2 anni e mezzo di presenze, Lobotka è assente: quando è stata l’ultima volta?

In vista del match contro l’Empoli, previsto per domenica 20 novembre, il Napoli deve fare a meno di Stanislav Lobotka, uno dei suoi giocatori più importanti. Il centrocampista slovacco ha subito un infortunio durante la sua ultima partita di Nations League, riportando una distrazione di primo grado al semitendinoso sinistro che lo costringerà a rimanere fuori per alcune settimane. Questa situazione rappresenta una prova difficile per Antonio Conte, che dovrà rinunciare al suo regista a centrocampo.



Lobotka non ha giocato per il Napoli dal 30 aprile 2022, ovvero due anni e sei mesi fa, quando gli azzurri hanno affrontato il Sassuolo, vincendo 6-1 sotto la guida di Luciano Spalletti. Da quel momento, è diventato un elemento imprescindibile per la squadra, portando equilibrio e precisione al gioco. La sua capacità di regolare il ritmo di gioco e di fungere da collegamento tra difesa e attacco ha fatto di lui un pilastro del Napoli, rendendo difficile immaginarne l’assenza.



Con Conte al comando, il Napoli deve trovare soluzioni valide per sostituire Lobotka. La sfida contro l’Empoli si presenta come un test cruciale per verificare la resistenza della squadra e per osservare come l’ex tecnico dell’Inter affronterà l’emergenza a centrocampo. Tra le opzioni per la sostituzione, spicca il recente acquisto Billy Gilmour. Tuttavia, sarà complicato trovare un sostituto che possa garantire lo stesso mix di qualità tecniche e tattiche che Lobotka ha fornito nel corso degli ultimi 30 mesi.