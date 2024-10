De Maggio: “Elogio Conte da quando è arrivato, ha convinto McTominay e Buongiorno anche senza Champions”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Antonio Conte e del lavoro fatto fino a questo momento alla guida del Napoli. Queste le sue parole: “Elogio il lavoro di Conte da quando è arrivato a Napoli, questo perché non ho dimenticato dov’era la passata stagione la squadra, arrivò decimo e subì 48 reti. C’erano mugugni di quattro giocatori che volevano andare via come Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka. C’era la grana Osimhen da risolvere, Ostigard voleva andare via, bisognava rimpiazzare Kim e trovare una soluzione a Cajuste, Lindstrom e Cheddira. Osservo la carriera di Conte sin dai tempi del Bari, ha vinto quasi ovunque è andato. È riuscito inoltre a convincere Buongiorno e McTominay a venire a Napoli anche senza giocare la Champions. Conte non ha sbagliato nulla, ha tanti meriti e tutto ciò che ha fatto lo ha fatto in poco più di 100 giorni. Cosa volete più da Conte? Volete che faccia sparire anche il traffico che si trova a Corso Malta alle 19? Il Como mi ha impressionato molto, ora vedrò tutte le gare del Como perché le trovo interessanti. Conte è tra i primi 3 al mondo assieme ad Ancelotti e Guardiola”.