Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla fase difensiva del Napoli, che è migliorata grazie ad Antonio Conte e Alessandro Buongiorno: “Grazie a Conte e Buongiorno il Napoli ha trovato un assetto e un equilibrio, piace in attacco e in difesa. Per meglio dire nelle due fasi, gestite bene e anche di più dopo quella giornataccia a Verona e la partaccia del signor Antonio. Tutto normale e nella norma. Con l’arrivo del nuovo difensore sono tornati al top anche Rrahmani e Di Lorenzo“.