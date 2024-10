CdS – I dati sul monte ingaggi delle squadre di Serie A: il Napoli è quinto. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto a proposito dei vari monte ingaggi al lordo della Serie A 2024/25. Secondo quanto riportato, la squadra che spende di più in stipendi in campionato è l’Inter, con la cifra complessiva di 141,7 milioni di euro, superando la Juventus che è stata a lungo la squadra più dispendiosa da questo punto di vista. I bianconeri, hanno operato un’importante operazione di riduzione dei costi, e ora spendono 113,8 milioni. Chiude il podio il Milan con la cifra di 96,6 milioni. Ai rossoneri, succedono la Roma con 87,9 milioni e il Napoli. La società partenopea, al lordo, ha un monte ingaggi di 85,7 milioni. Probabilmente, il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, potrebbe portare ad un “sorpasso” ai danni dei giallorossi. Seguono la Lazio (68,3), l’Atalanta (56,2) e la Fiorentina (55,9) e via via tutte le altre.