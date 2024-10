Cdm – Napoli, Spinazzola pronto per la sfida contro l’Empoli; se la vedrà con Gyasi

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su Leonardo Spinazzola e le sue caratteristiche; il terzino sarà titolare contro l’Empoli. Così scrive il quotidiano: “È meno performante in pressione, nel recupero palla, nei duelli difensivi ma può alzare il livello di qualità nella proposta di gioco sulla catena di sinistra. Quando è stato chiamato in causa sia a gara in corso che dal primo minuto, a livello offensivo è stato prezioso, spicca l’assist per il gol di Lukaku che ha avviato la rimonta contro il Parma. È rimasto a Castel Volturno durante la sosta, ha lavorato tanto e sulla sua fascia potrebbe contrastare il dinamismo di Gyasi“.