Valdifiori: “Infortunio Lobotka? Ecco il motivo. Empoli-Napoli partita difficile”

Il doppio ex di Empoli e Napoli Mirko Valdifiori è intervenuto a Radio Marte a pochi giorni dalla sfida tra i due club.

Di seguito le sue parole: “Empoli-Napoli? Non sarà una gara facile per il Napoli: l’Empoli è partito molto bene, con D’Aversa ha acquisito un’identità di squadra, subisce pochi gol e sfiderà il Napoli sulle ali dell’entusiasmo. La squadra di Conte, dal canto suo, vorrà continuare a fare bene per restare in alta classifica per più tempo possibile. Gilmour regista? Lobotka ha dimostrato di essere imprescindibile, anche l’anno scorso in una stagione in cui è girato tutto male, ha dato il suo contributo. Ha disputato fin qui in stagione partite incredibili ma il Napoli ha un’ottima organizzazione di gioco ed un pensiero unico che gli permetterà di sopperire alla sua assenza”.

Poi Valdifiori ha continuato: “Sono molto felice di aver visto di nuovo Di Lorenzo sorridente dopo aver segnato il secondo gol in Italia-Israele. Conosco bene Giovanni, è un ragazzo serissimo e bravissimo, un capitano e un uomo vero. Lo ha dimostrato reagendo alle critiche, alcune anche eccessive, subite dopo l’ultimo anno nel Napoli e anche dopo l’Europeo in Nazionale, pensando solo a lavorare sodo e in silenzio. E’ un calciatore importante e dirà la sua ancora per molti anni”.

Infine, l’ex Napoli ha concluso: “Troppi infortuni? Ci sono tante partite, tante competizioni diverse, tanti viaggi da sostenere, si perdono ore di sonno e non è semplice recuperare fisicamente per giocare ad altissimi livelli. Gli infortuni sono una conseguenza di questo. Quelli occorsi ai giocatori del Napoli potrebbero incidere nelle prossime partite, ma la squadra ha una ferocia agonistica ed una fame che consentirà a tutti i giocatori che saranno chiamati in causa di fare bene”.