Tmw – Raspadori, c’è un sondaggio della Juventus. Spunta la volontà del calciatore

La Juventus ha effettuato un primo sondaggio per Giacomo Raspadori. I bianconeri, sono alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, e l’attaccante del Napoli è considerato tra i papabili per via della sua duttilità. L’ex Sassuolo, nel corso di questa stagione, non sta trovando enorme spazio, ed il fatto di non giocare le coppe europee non aiuta. Il calciatore è chiuso davanti da Lukaku e Simeone, mentre sugli esterni da Kvaratskhelia, Politano, Neres e Ngonge. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, Raspadori gradirebbe la destinazione bianconera, dove potrebbe trovare più spazio e giocare il Mondiale per Club in programma il prossimo giugno. Resta però da capire quale sarà la valutazione del Napoli e la volontà di cedere un calciatore ad una diretta concorrente.