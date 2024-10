Scozia, parla l’ex Ct McLeish: “McTominay è un top player, vi svelo un aneddoto”

Alex McLeish, ex Ct della Scozia, è intervenuto ai microfoni di BBC Scotland per parlare di McTominay, centrocampista del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Un ruolo importante nella scelta della nazionale scozzese da parte di Scott lo ha avuto Josè Mourinho. Fu lui a dirmi che McTominay poteva giocare con la Scozia ed avrei dovuto andare di persona dal ragazzo per convincerlo. Quando mi recai in hote ci fu un maltempo incredibile. Il mio treno fu limitato a Newcastle e dovetti prendere un’auto per recarmi al paese in cui viveva Scott. Erano le tre di mattina, ero praticamente pronto a rinunciare perché pensavo di essere fuori tempo massimo. Dopo, però, mi dissi che non potevo aver fatto tutto questo a vuoto ed ecco che arrivai alle quattro del mattino in hotel da Scott. La mattina seguente mi chiamò Mourinho dicendomi che avremmo pranzato insieme a mezzogiorno e poi mi avrebbe lasciato solo con McTominay. Josè fu irremovibile con me ed il ragazzo: volle a tutti costi che accettasse la nazionale scozzese. Quando rimasi solo con il ragazzo, l’attuale centrocampista del Napoli disse senza troppi giri di parole: “Non ho mai pensato di fare una scelta diversa dalla Scozia”. McTominay ha un passato da attaccante nelle giovanili. Per questo ha anche un ottimo fiuto del gol. Il Napoli ha fatto un grande acquisto”.