Modugno: “C’è un po’ di ansia per Olivera, giocherà Spinazzola. Pronto anche Gilmour”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha svelato alcune novità da Castel Volturno riguardanti la situazione del Napoli. In particolare, si è fatto il punto sui nazionali e sulle loro condizioni fisiche. Di seguito, le sue parole.

“C’è un po’ di ansia per Olivera, che nella notte ha giocato con l’Uruguay ed è uscito anzitempo dolorante. È atteso qui, arriverà nella giornata di domani. Spinazzola è un’ipotesi ancora più accreditata per la trasferta di Empoli, poteva esserlo già visto tutta la questione del viaggio, ma è rimasto ad allenarsi ed ha giocato la partitina anche da centrale. Può essere una novità anche Gilmour. I Nazionali stanno tornando, si fa la conta per capire come stanno e chi mandare per tenere la mentalità della prima in classifica consapevole della sua forza e tenere l’identità richiesta da Conte”.