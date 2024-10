Lucchesi: “Empoli in forma eccellente, ma il Napoli ha un obiettivo: vi spiego”

L’ex direttore dell’Empoli Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte per parlare del prossimo match tra i toscani e il Napoli.

Di seguito quanto ha detto: “Il Napoli sta meritando quanto sta raccogliendo, è pronto per fare un campionato importante, è costruito con un obiettivo chiaro: primeggiare. Conte terrà tutti i calciatori sul filo, vorrà guadagnare punti importanti in ottica classifica e quindi ovvierà alla mancanza di qualche giocatore infortunato in virtù dell’ottima rosa che ha a disposizione”.

Poi Lucchesi ha continuato: “Empoli-Napoli a mio modo di vedere sarà una partita insidiosa, visto che la squadra di Roberto D’Aversa sta vivendo un momento di forma eccellente: i valori in campo sono diversi ma le partite si vincono nel corso dei 90’ e vince chi interpreta meglio quella partita. Il Napoli dovrà affrontarla al 100%. È un’occasione per fare punti, i campionati si vincono con le squadre meno forti sulla carta: le partite da vincere sono queste”.