Krol: “Buongiorno? Il top per la difesa del Napoli, vi spiego”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e di Buongiorno. Ecco cosa ne pensa:

“Buongiorno ha cambiato l’intera difensiva del Napoli? Anche l’anno scorso al Torino ha fatto un grande campionato, ma si difende e si attacca come una squadra. Il Napoli ha trovato la grinta e la passione del suo allenatore. Conte ha cambiato il Napoli. Questa squadra può crescere ancora ed è, sicuramente, tra le favorite per lo scudetto, anche perché non gioca le coppe”.