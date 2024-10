Il Mattino – Furto Politano, i punti fermi dell’indagine. I ladri hanno compiuto un gesto inusuale

L’edizione odierna de Il Mattino svela dei nuovi dettagli relativi alle indagini sul furto d’auto subito dal calciatore del Napoli Matteo Politano la scorsa settimana. Secondo quanto riportato e tenuto in considerazione dagli uomini della Mobile, i ladri hanno utilizzato un’auto noleggiata, che per questo tipo di azioni è piuttosto inusuale. Per gli inquirenti questo è uno dei punti fermi. Al momento c’è un nome nel mirino: l’uomo che ha firmato il contratto di noleggio del veicolo. Questo, è stato “ceduto” agli esecutori materiali del furto. Sia le immagini di questo, sia il contratto di questa automobile, potrebbero essere la chiave di volta dell’inchiesta.