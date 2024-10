Il Mattino – Empoli-Napoli, sarà invasione partenopea al Castellani. I dettagli

Il Napoli di Antonio Conte, dopo sette giornate di Serie A, è in testa al campionato in solitaria. Le ottime prestazioni dei partenopei, hanno restituito grande entusiasmo ai tifosi, che hanno risposto presenziando maggiormente e con rinnovato entusiasmo allo stadio. Una testimonianza la si ha dando uno sguardo ai numeri delle presenze di supporters azzurri al Castellani per la prossima partita degli azzurri: Empoli-Napoli, in programma il giorno domenica 20 ottobre alle ore 12:30. Secondo quanto riportato da Il Mattino, saranno oltre 4000 tifosi ad essere presenti allo stadio per la sfida.