Di Lorenzo sta confermando il suo ottimo stato di forma.

Ne ha parlato stamane La Gazzetta: “Il capitano azzurro sta crescendo in questa nuova veste di braccetto in cui lo ha lanciatoin questa

stagione Conte. Bene anche Raspadori, altro giocatore che adesso proverà a mettere in difficoltà l’allenatore per i prossimi match. Con l’arrivo di Lukaku, Jack è uscito dalle rotazioni ma l’azzurro Italia lo ha galvanizzato”.