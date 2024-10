Fedele sicuro: “Simeone andrà via. Ecco dove”

Nelle ultime settimane, prima Giovanni Simeone e poi Fabrizio Romano, hanno parlato del futuro dell’attaccante argentino del Napoli. Entrambi parevano sicuri della permanenza del calciatore nel club partenopeo, ma Fedele, intervenuto a Radio Marte, non è d’accordo.

Di seguito il suo intervento: “Non credo che le cose andranno come ha detto Romano: Simeone, infatti, a gennaio andrà via. Vale Arnautovic o Taremi? L’ex Porto è venuto quest’anno, deve ancora dimostrare in Italia il suo valore. Arnautovic ha fatto bene a Bologna, mentre a Milano si è visto e non si è visto. Segna spesso doppiette in Nazionale? Lasciate perdere certe partite che hanno il valore di amichevoli… L’austriaco decide le gare da solo? Quando gioca. Dal punto di vista tecnico sarà anche superiore, ma è un giocatore strano, come tutti quelli dell’est: ha qualità tecniche ma non carattere. Il Cholito ha personalità e sa segnare: ha le sembianze di un attaccante d’area di rigore, perché ha acrobazia e colpo di testa. Non ha fisicità, ma ha furbizia. Dove può andare? Al Torino. Se il Toro lo vuole, qualcosa in lui avrà visto”