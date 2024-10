Empoli-Napoli sarà diretta da Abisso di Palermo. Paterna al Var

Sono appena state svelate dall’Aia le designazioni arbitrali per quanto riguarda l’ottava giornata della Serie A 2024/25. Per l’occasione, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo in casa dell’Empoli il giorno domenica 20 ottobre alle ore 12:30. L’incontro sarà diretto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Verrà assistito dai guardalinee Mastrodonato e Scarpa M. mentre il quarto uomo sarà Sozza. Il Var sarà presieduto dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo e ad assisterlo ci sarà Mariani.

