Emozione incontenibile per Di Lorenzo: Udine è speciale per lui

Giovanni Di Lorenzo ha vissuto una delle serate più intense della propria vita calcistica lunedì sera ad Udine.

Doppia gioia incontenibile per il capitano del Napoli, che ha siglato due reti con l’Italia con la fascia al braccio. Ne ha parlato La Repubblica stamane: “Giovanni Di Lorenzo si sta abituando a riscrivere la storia azzurra e l’ha fatto di nuovo nello stadio di Udine, sullo stesso palcoscenico in cui guidò i suoi compagni il 4 maggio del 2023 alla conquista matematica del terzo scudetto. Questa volta aveva invece sulle spalle la maglia della Nazionale e l’ha nobilitata nel migliore dei modi: segnando in Nations League contro Israele una doppietta con la fascia di capitano sul braccio, un onore senza precedenti per un giocatore del Napoli”.