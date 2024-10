De Core sicuro: “Il Napoli ricorda una squadra di Premier! Su McTominay…”

Francesco De Core, vicedirettore de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Siamo ad una primissima fase della stagione, ma i riscontri sono molto positivi per il Napoli. Gli azzurri venivano da una stagione disastrosa ed hanno inserito calciatori di assoluto valore, potremmo definirlo un Premier Napoli con gli innesti di McTominay, Gilmour e Lukaku. Del Napoli mi sta convincendo molto McTominay, ho una passione speciale per lui. Non capisco come mai lo United se ne sia privato, ricordo che anche l’anno scorso era in lista di sbarco e poi fece una grande stagione, c’era anche la Roma su di lui. E’ un giocatore di cui abbiamo visto non più del 40%, in Premier aveva un impatto allucinante e si ripeterà anche in Italia”.