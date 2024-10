Capello: “Per il Napoli un vantaggio non avere le coppe, ma attenzione con Empoli e Lecce”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del Napoli di Antonio Conte e delle sue prospettive al ritorno dalla pausa nazionali. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Per il Napoli è un vantaggio non giocare le coppe? Sicuramente. Conte è stato molto bravo a dare la scossa e rispetto agli altri può gestire l’allenamento in serenità senza aver bisogno di preparare una partita ogni tre giorni. Ti permette di risparmiare energie sia fisiche che mentali. Con Empoli e Lecce si può allungare? La sensazione è quella. Il Napoli dovrà però stare attento, anche se la Nazionale ha dato morale a Di Lorenzo, autore della doppietta nella partita contro Israele: è il simbolo di un’Italia che, rispetto all’Europeo, è stata in grado di svoltare. Ora, gli azzurri giocano senza paura”.